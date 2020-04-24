Пилот «Формулы-1» Гасли сравнил Квята с представителем мафии
- globallookpress.com
- © HOCH ZWEI
«Под какую длину ты брился? Сколько миллиметров ты оставлял?» — спросил Гасли у российского пилота в эфире подкаста Sky Sports Vodcast.
Квят ответил, что немного переборщил, сделав настолько короткую стрижку.
«Ты выглядишь как русский мафиози или герой GTA», — пошутил Гасли.
Россиянин после этого отметил, что добивался именно такого эффекта и может прислать французу инструкцию, как сделать такую же причёску.
Ранее Квят рассказал, в каких видах гонок хотел бы попробовать свои силы.