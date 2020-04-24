Пилот «Формулы-1» Гасли сравнил Квята с представителем мафии

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Французский гонщик команды «Формулы-1» Alpha Tauri Пьер Гасли высказался о новой причёске своего напарника россиянина Даниила Квята.
Пилот «Формулы-1» Гасли сравнил Квята с представителем мафии
  • globallookpress.com
  • © HOCH ZWEI

«Под какую длину ты брился? Сколько миллиметров ты оставлял?» — спросил Гасли у российского пилота в эфире подкаста Sky Sports Vodcast.

Квят ответил, что немного переборщил, сделав настолько короткую стрижку.

«Ты выглядишь как русский мафиози или герой GTA», — пошутил Гасли. 

Россиянин после этого отметил, что добивался именно такого эффекта и может прислать французу инструкцию, как сделать такую же причёску. 

Ранее Квят рассказал, в каких видах гонок хотел бы попробовать свои силы.

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