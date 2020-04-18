Квят: NASCAR и ралли — это другой мир

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят рассказал, в каких видах гонок хотел бы попробовать свои силы.

«Мы прошли через все юниорские категории — «Формулу-3» и так далее. Знаем все «формулы», но здесь — совсем другое. От «Индикара» примерно понимаешь, чего ожидать, а вот NASCAR, все эти гонки на овалах, столько людей там собирается. Было время посмотреть их старые гонки — очень весело. Гонки на овалах выглядят пугающе, но мы занимаемся не самым безопасным видом спорта. Я на симуляторе ездил по «Роад Америка», «Уоткинс-Глен», «Себрингу» — весёлые трассы. Ещё впечатляет ралли — это тоже совсем другой мир. В 2012 году я проводил тесты на Mitsubisi группы «Б» в Финляндии. Пробовал проехать спецучасток в лесу — было весело!» — рассказал Квят в Instagram-эфире с пилотом программы «SMP Racing» Виталием Петровым.

Ранее Квят заявил, что не участвует в виртуальных гонках по причине проблем с интернетом.