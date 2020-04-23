Маскаев вспомнил победу над Виталием Кличко на первенстве Вооружённых сил СССР

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Олег Маскаев рассказал, как в 1991 году победил легендарного украинца Виталия Кличко на первенстве Вооружённых сил СССР.

«Это было в клубе офицеров в Ташкенте. 1991 год. Первый бой я выиграл у Андрея Аулова — многократного призёра чемпионата СССР. Я выиграл у него в полуфинале. А в финале вышел на Виталия. Бой и одного раунда не прошёл. Я был в ударной форме, морально хорошо готов. Для меня Кличко был никто в то время. Уже потом Виталий начал выигрывать, а тогда он ещё был проходным соперником. Я прошёл его в первом раунде. Два раза попал по нему, сбил его с ног. Рефери даже счёт не открывал. Тренер полотенце выбросил, понял, что ему там делать со мной нечего. Потому бой остановили», — рассказал Маскаев «Спорт-Экспрессу».

На профессиональном ринге украинец и россиянин никогда не встречались, хотя оба в разное время владели поясом WBC.

Ранее экс-чемпион WBC Маскаев заявил о готовности возобновить карьеру.