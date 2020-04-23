Футболист «Динамо» Шуньич признался, что не знает, кто такой Ленин
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«Я слышал эту фамилию, но не знаю, кто это — Ленин. Может быть, это плохо», — сказал Шуньич в разговоре с футболистами «Динамо», опубликованном на YouTube-канале клуба.
22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения создателя Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), организатора революции 1917 года в России Владимира Ленина.
Ранее Владимир Хотиненко рассказал о сложностях при создании образа Ленина.