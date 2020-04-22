Владимир Хотиненко рассказал о сложностях при создании образа Ленина

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Режиссёр многосерийного фильма «Демон революции» Владимир Хотиненко рассказал о сложностях в создании образа Ленина.
Владимир Хотиненко рассказал о сложностях при создании образа Ленина
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По его словам, современная молодёжь практически ничего не знает о Ленине, притом что это один из величайших людей в истории человечества.

«Рассказывать про Ленина сегодня — всё равно что говорить про марсианина. Для режиссёра в этом есть свой плюс, можно писать портрет с чистого листа. У нас была скромная задача — обратить внимание на определённый, в какой-то степени ничтожный эпизод его жизни, предложить слегка обновлённый взгляд. Вот он едет в санях с красным флажком, что выглядит нелепо, ничтожно, но именно этот человек с флажком изменит мир», — пояснил Хотиненко в беседе с «Известиями».

Он добавил, что не старался никому угождать и просто хотел высказать свою точку зрения на историческую личность.

Ранее режиссёр Егор Анашкин в беседе с Inforeactor  рассказал о главной идее сериала «Зулейха открывает глаза».

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