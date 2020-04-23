Тарпищев назвал неплохой идею объединения ATP и WTA

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о предложении швейцарца Роджера Федерера объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) с Женской теннисной ассоциацией (WTA) в одну организацию.

«Эта идея требует проработки и доброй воли с обеих сторон. С одной стороны, женщины и мужчины имеют достаточно разную аудиторию по смотрибельности. С другой стороны, вопрос объединения — это вопрос бизнеса. Совмещение требует множества различных разборок, просчёта того, что ATP и WTA получат на выходе. Так что тема эта очень непростая», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что является сторонником проведения совместных турниров, которые вызывают больший интерес и охватывают большую аудиторию.

«Ведь есть любители мужского тенниса и женского. Вопрос объединения — не новый, достаточно сложный для осуществления. Идея неплохая», — добавил глава ФТР.

ATP и WTA были созданы в 1972 и 1973 годах для защиты и представительства интересов профессиональных игроков в теннис.

Ранее сообщалось, что ATP, WTA и ITF пытаются помочь не входящим в элиту теннисистам пережить пандемию.