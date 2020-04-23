Борец и депутат Рады Беленюк: не буду разговаривать на украинском, чтобы кому-то понравиться

Украинский борец руандийского происхождения, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк рассказал о своём отношении к русскому языку.

«Я живу на Украине, хорошо знаю украинский язык, могу на нём разговаривать. Но в своём общении, быту я использую русский язык. Я не хочу никого обманывать, строить из себя человека, который нарочито разговаривает на публике, в соцсетях на украинском, якобы заигрывая с теми, кому это было бы приятно. Я хочу быть максимально искренним в этом отношении», — приводит слова Беленюка Tribuna.

Борец отметил, что, когда этого требует закон, он без проблем общается на украинском языке.

«Мне комфортнее говорить по-русски в русскоговорящей среде. У меня тут нет никакой принципиальности. Мне несложно перейти на украинский, если я слышу, что человек на нём говорит. Хотя мне постоянно приходится переводить с русского, я мыслю по-русски. Но я не вижу в этом проблемы. Не хочу, как какие-то президенты или чиновники, только для того, чтобы понравиться публике (сейчас это тренд), делать из себя украиноязычного человека, показывать это, а дома разговаривать на русском. Я такого делать не буду. Моя сфера деятельности — спорт. Я добился определённых результатов, меня за это можно уважать. А понравиться кому-то из-за постоянного общения на украинском, притом что мне более комфортно говорить по-русски, — я не вижу в этом логики», — добавил депутат.

29-летний Беленюк является серебряным призёром Игр-2016, а также двукратным чемпионом мир и троекратным победителем первенств Европы по спортивной борьбе. С 2019 года он является народным депутатом Украины.

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