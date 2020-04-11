Экс-вратарь сборной Украины по футболу высказался об отношениях с Россией

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Бывший голкипер сборной Украины по футболу Рустам Худжамов прокомментировал слова боксёра Александра Усика об отношениях с Россией.
Экс-вратарь сборной Украины по футболу высказался об отношениях с Россией

«Не разделяю мнение Усика. Но что, загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что, когда к власти пришёл, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, такие точки зрения снова повылезали», — цитирует Худжамова UA.Tribuna.com.

Он также подчеркнул, что не понимает, зачем Украине иметь хорошие отношения с Россией.

«Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми — оставить их и не трогать», — заявил Худжамов.

Ранее Усик высказался о территориальной принадлежности Крыма.

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