Боксёр Усик о Крыме: мы бросили своих граждан на произвол судьбы

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Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик высказался о территориальной принадлежности Крыма.
Боксёр Усик о Крыме: мы бросили своих граждан на произвол судьбы
  • Reuters

«Я езжу в Крым, когда у меня получается. У меня сестра там живет, кумовья живут. Мы бросили своих граждан на произвол судьбы. Мы просто забыли. Мы кричим: «Территория. Чей Крым, чей Крым?» Я вам скажу: «Да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там — это и есть Крым», — сказал спортсмен «Эху Киева».

По его словам, невозможно представить массовый переезд крымчан в Киев.

«Куда они поедут без ничего, без никого? Мы об этом не думаем», — резюмировал Усик.

Ранее сообщалось, что Монсон высказался о срыве боя Нурмагомедова.

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