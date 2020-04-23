Крикунов раскритиковал современных хоккеистов

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Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов высказал своё мнение о современных хоккеистах.
Крикунов раскритиковал современных хоккеистов
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Сейчас всё другое: хоккей другой, игроки другие. Не могу себе представить, чтобы ещё лет десять назад кто-то из хоккеистов, получив задание, сказал мне, что не может с ним справиться. У меня не укладывается это в голове, хотя с каждым годом сталкиваешься с подобным всё чаще. Порой смотрю на своих хоккеистов и вижу, что ноги у них, как у индийского крестьянина, и я не могу понять, как они с такими ногами играют в хоккей. А иногда прямо так и говорю: «Что ж вы за хоккеисты за такие, если у вас даже задницы нет?!» — приводит слова Крикунова РИА Новости.

70-летний специалист возглавляет «Динамо» с 2018 года. В разное время он тренировал такие клубы, как минское «Динамо», нижнекамский «Нефтехимик», екатеринбургские «Спартак» и «Автомобилист», казанский «Ак Барс», казахстанский «Барыс» и словенские «Акрони Есенице» и «Целе». Он также поработал в сборных России, Словении, Белоруссии и Казахстана.

Ранее он высказал мнение, что большое количество россиян в НХЛ пойдёт на пользу сборной России.

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