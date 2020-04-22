Федерер предложил объединить ATP и WTA

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер выступил с предложением объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) с Женской теннисной ассоциацией (WTA) в одну организацию.

«Я один считаю, что сейчас самое время мужскому и женскому теннису объединиться? В каждом виде спорта сейчас трудные времена. Мы можем выйти из этого двумя ослабленными органами или одним сильным» — написал в Twitter 38-летний Федерер.

Федерера поддержал другой титулованный теннисист, испанец Рафаэль Надаль.

«Я полностью согласен, что было бы здорово выйти из данного мирового кризиса с объединением мужского и женского тенниса в одну организацию», — написал Надаль.

Ранее сообщалось, что ATP, WTA и ITF пытаются помочь не входящим в элиту теннисистам пережить пандемию.