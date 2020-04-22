Федерер предложил объединить ATP и WTA
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«Я один считаю, что сейчас самое время мужскому и женскому теннису объединиться? В каждом виде спорта сейчас трудные времена. Мы можем выйти из этого двумя ослабленными органами или одним сильным» — написал в Twitter 38-летний Федерер.
Федерера поддержал другой титулованный теннисист, испанец Рафаэль Надаль.
«Я полностью согласен, что было бы здорово выйти из данного мирового кризиса с объединением мужского и женского тенниса в одну организацию», — написал Надаль.
Ранее сообщалось, что ATP, WTA и ITF пытаются помочь не входящим в элиту теннисистам пережить пандемию.