Газзаев: позитивно смотрю на изменения в ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне глава комитета по делам национальностей Госдумы России Валерий Газзаев оценил переход клуба под управление концерна ВЭБ.РФ.

«Позитивно смотрю на происходящие с ЦСКА изменения. Может сложиться великолепный альянс очень успешного менеджера, которым является президент клуба Евгений Гинер, и крупной финансовой структуры. Что особенно важно, всё происходит в крайне непростой момент с экономической точки зрения, когда многим клубам на фоне пандемии коронавируса придётся непросто. Считаю, что сделка позволит ЦСКА соответствовать своей великой истории и традициям и вернуть позиции, несколько утраченные за последние годы. Вновь бороться за самые высокие места не только в России, но и на европейской арене», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Ранее Гинер заявил, что продолжит строительство команды, которая сможет решать большие задачи.