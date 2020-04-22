Гинер: мы продолжим строительство команды, которая сможет решать большие задачи

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал приобретение госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций клуба.

«Я бы хотел выразить благодарность руководству ВЭБ.РФ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой непростой экономической ситуации. Выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства, сосредоточившись на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. Я уверен, что, имея таких преданных поклонников и такого мощного и надёжного партнёра, клуб в ближайшем будущем вернёт себе лидирующие позиции в российском футболе», — цитирует Гинера пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА, имея 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее госкорпорация ВЭБ.РФ стала владельцем 77,63% акций ЦСКА.