Гинер: мы продолжим строительство команды, которая сможет решать большие задачи

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал приобретение госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций клуба.
Гинер: мы продолжим строительство команды, которая сможет решать большие задачи
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Я бы хотел выразить благодарность руководству ВЭБ.РФ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой непростой экономической ситуации. Выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства, сосредоточившись на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. Я уверен, что, имея таких преданных поклонников и такого мощного и надёжного партнёра, клуб в ближайшем будущем вернёт себе лидирующие позиции в российском футболе», — цитирует Гинера пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА, имея 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее госкорпорация ВЭБ.РФ стала владельцем 77,63% акций ЦСКА.

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