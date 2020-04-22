Медведев: сыграл бы с Дзюбой в FIFA

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев заявил, что мог бы бросить вызов в киберфутбольном симуляторе FIFA форварду сборной России и петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Что касается киберспорта, то я на приставке играю в две игры — в Rainbow Six и Fortnite. Мне это нравится, расслабляет, однако стараюсь не проводить за ними по 12 часов в день. Считаю, что у меня неплохо выходит играть. Кому из спортсменов я бросил бы вызов в киберспортивных играх? В FIFA с Дзюбой сыграл бы», — заявил Медведев в программе «Все на Матч!».

В настоящее время проведение теннисных турниров в мире отложено до 7 июля из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома.