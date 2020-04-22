Червиченко рассказал, как падение цен на нефть может повлиять на «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, как падение цен на нефть может повлиять на футбольный клуб.
Червиченко рассказал, как падение цен на нефть может повлиять на «Спартак»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Цены на нефть, конечно, падают, но не всё так трагично. У нас многие люди путают реальную стоимость на нефть и фьючерсы, о которых все кричат уже два дня. В рамках большой компании расходы на «Спартак» небольшие, поэтому вряд ли это как-то скажется на команде и что-то поменяется», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его словам, данная ситуация может повлиять при ведении переговоров для снижения стоимости трансфера или переподписания контракта на более выгодных для клуба условиях.

«Скорее всего, в этом году денег может быть гораздо меньше либо их может не быть вовсе. Но даже это не означает, что на команду не найдут 50—70 млн», — заявил Червиченко.

Ранее нынешний владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном возобновлении чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) при пустых трибунах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить