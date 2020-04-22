Червиченко рассказал, как падение цен на нефть может повлиять на «Спартак»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, как падение цен на нефть может повлиять на футбольный клуб.

«Цены на нефть, конечно, падают, но не всё так трагично. У нас многие люди путают реальную стоимость на нефть и фьючерсы, о которых все кричат уже два дня. В рамках большой компании расходы на «Спартак» небольшие, поэтому вряд ли это как-то скажется на команде и что-то поменяется», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его словам, данная ситуация может повлиять при ведении переговоров для снижения стоимости трансфера или переподписания контракта на более выгодных для клуба условиях.

«Скорее всего, в этом году денег может быть гораздо меньше либо их может не быть вовсе. Но даже это не означает, что на команду не найдут 50—70 млн», — заявил Червиченко.

Ранее нынешний владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном возобновлении чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) при пустых трибунах.