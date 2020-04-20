Федун не считает разумным вариант возобновления РПЛ без зрителей

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о возможном возобновлении чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) при пустых трибунах.

«Моё отношение к такому варианту?.. Это не очень разумное решение. Какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мёртв», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в Европе ситуация с проведением игр без зрителей отличается от российских реалий.

«В Европе гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы! И потом, если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе, организация матча обойдётся нам в 15—20 млн рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами», — добавил владелец «Спартака».

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.