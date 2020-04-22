Экс-директор направления «кадры и образование» АНО «Цифровая Экономика» Андрей Сельский назначен заместителем министра спорта России.

Как сообщается на официальном портале правовой информации, это произошло согласно распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина от 21 апреля.

Кроме того, замминистра спорта Одес Байсултанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Наталья Паршикова были включены в состав наблюдательного совета компании «Росгонки», являющейся промоутером этапа «Формулы-1» в России.

Ранее сообщалось, что Минспорт начнёт восстанавливать тренировочный процесс атлетов после прохождения пика пандемии.