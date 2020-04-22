Сельский назначен заместителем министра спорта России
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- РИА Новости
Как сообщается на официальном портале правовой информации, это произошло согласно распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина от 21 апреля.
Кроме того, замминистра спорта Одес Байсултанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Наталья Паршикова были включены в состав наблюдательного совета компании «Росгонки», являющейся промоутером этапа «Формулы-1» в России.
Ранее сообщалось, что Минспорт начнёт восстанавливать тренировочный процесс атлетов после прохождения пика пандемии.