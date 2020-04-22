Сельский назначен заместителем министра спорта России

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Экс-директор направления «кадры и образование» АНО «Цифровая Экономика» Андрей Сельский назначен заместителем министра спорта России.
Сельский назначен заместителем министра спорта России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном портале правовой информации, это произошло согласно распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина от 21 апреля.

Кроме того, замминистра спорта Одес Байсултанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Наталья Паршикова были включены в состав наблюдательного совета компании «Росгонки», являющейся промоутером этапа «Формулы-1» в России.

Ранее сообщалось, что Минспорт начнёт восстанавливать тренировочный процесс атлетов после прохождения пика пандемии.

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