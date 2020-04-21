Минспорт начнёт восстанавливать тренировочный процесс атлетов после прохождения пика пандемии

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Министерство спорта России намерено начать восстановление тренировочной деятельности спортсменов поле прохождения пика пандемии коронавируса.
Минспорт начнёт восстанавливать тренировочный процесс атлетов после прохождения пика пандемии
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Такое заявление сделал в эфире Первого канала руководитель ведомства Олег Матыцин. В данный момент все спортивные базы для подготовки сборных по разным видам закрыты. Атлеты занимаются в домашних условиях.

«Мы сейчас внимательно изучаем зарубежный опыт и, как только будет понимание выхода и минимизации всех требований, связанных с карантином, готовы приступить пошагово к восстановлению тренировочного процесса. Как только всё войдёт в нормальное русло, мы компенсируем все недостатки, связанные с этим периодом», — подчеркнул Матыцин.

Ранее сообщалось, что дважды перенесённый ЧЕ по тяжёлой атлетике может пройти в Москве осенью.

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