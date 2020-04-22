Футболист «Милана» пожертвовал три тысячи масок городу в Испании

Испанский полузащитник итальянского «Милана» Саму Кастильехо пожертвовал три тысячи масок родному городу Малаге.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что Кастильехо выразил желание помочь Малаге, в которой в настоящее время складывается сложная ситуация с индивидуальными средствами защиты. В связи с этим испанский хавбек отправил в родной город три тысячи масок, чтобы помочь людям защититься от угрозы коронавируса.

25-летний полузащитник известен по выступлениям за «Малагу» и «Вильярреал». Состав «Милана» он пополнил в 2018 году. С того момента он провёл за россонери 59 матчей и отметился пятью забитыми мячами.

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