Защитник «Челси» оплатил питание берлинским медикам

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Игрок лондонского «Челси» Антонио Рюдигер взял на себя оплату трёхмесячного питания ряда сотрудников госпиталя в Берлине, где он появился на свет в 1993 году.
Защитник «Челси» оплатил питание берлинским медикам
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«Когда ситуация с распространением вируса стала ухудшаться, я поговорил с руководством больницы, что узнать, какую помощь лучше оказать», — признался немецкий спортсмен, слова которого приводит welt.de.

На это Рюдигеру ответили, что из-за закрытия мест для питания в округе организация данного процесса существенно затруднена. Футболист решил безвозмездно помочь медикам.

Ранее сообщалось, что Евсеев высказался о возможности когда-нибудь тренировать «Локомотив» или сборную России.

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