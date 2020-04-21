Евсеев высказался о возможности когда-нибудь тренировать «Локомотив» или сборную России

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о целях, которые преследует в работе наставника.

«Тренировать собираюсь по возможности как можно дольше. Целей как таковых нет. Тренировать и показывать с командой хорошие результаты. Если позовут в «Локомотив», соберёмся. Согласился бы на работу в сборной России? Если появится подобная возможность, тогда и будем разговаривать. Я живу сегодняшним днём», — цитирует тренера «Уфы» «Матч ТВ».

В качестве футболиста Евсеев выступал за «Локомотив» с 2000 по 2006 год.

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