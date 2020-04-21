Хохлов считает, что в РПЛ «раздутые» зарплаты

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что после пандемии коронавируса клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) придётся учиться жить по средствам.
Хохлов считает, что в РПЛ «раздутые» зарплаты
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Наверняка зарплаты в РПЛ упадут. Вы видите, что творится с ценами на нефть, курсом доллара. Впрочем, в российском футболе зарплаты настолько раздуты, что в их понижении нет ничего страшного. Да, в новых реалиях топовых игроков едва ли удастся удержать в РПЛ. Что ж... Будем учиться жить по средствам», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Хохлов выразил мнение, что жёсткие ограничения в России необходимы на время пандемии.

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