Хохлов считает, что в РПЛ «раздутые» зарплаты
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- РИА Новости
«Наверняка зарплаты в РПЛ упадут. Вы видите, что творится с ценами на нефть, курсом доллара. Впрочем, в российском футболе зарплаты настолько раздуты, что в их понижении нет ничего страшного. Да, в новых реалиях топовых игроков едва ли удастся удержать в РПЛ. Что ж... Будем учиться жить по средствам», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».
Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса.
Ранее Хохлов выразил мнение, что жёсткие ограничения в России необходимы на время пандемии.