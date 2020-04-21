Хохлов: жёсткие ограничения необходимы на время пандемии

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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что большинство россиян не осознают всей опасности пандемии коронавируса.
Хохлов: жёсткие ограничения необходимы на время пандемии
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«К введению пропускного режима отношусь с пониманием. Жёсткие ограничения необходимы, а то складывается впечатление, что многие до сих пор не понимают, насколько опасен этот проклятый вирус. Таким людям хочется сказать: «Посмотрите на врачей. С кровоподтёками от масок они сутками не спят. Хотя бы их пожалейте! Они отдают часть своей жизни, спасая наши», — цитирует Хохлова «Cпорт-Экспресс».

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