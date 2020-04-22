Стало известно, какое место занимает Россия в рейтинге по экспорту футболистов

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг стран по количеству футболистов, уехавших выступать за границу, за 2019 год.

Рейтинг опубликован на сайте CIES.

Лидером является Бразилия — родной чемпионат покинули 1600 игроков, из которых 74,6% выступают в лигах высших дивизионов. Второе место занимает Франция (1027 футболистов, 74%), а тройку замыкает Аргентина (972 представителя, 75,5%).

Россия находится на 19-й позиции — в минувшем сезоне 230 российских футболистов выступали в иностранных чемпионатах, из них 87,4% играли в высших дивизионах.

Ранее защитник «Спартака» Николай Рассказов объяснил, почему сорвался его переход в немецкий «Аугсбург».