Стало известно, какое место занимает Россия в рейтинге по экспорту футболистов

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Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг стран по количеству футболистов, уехавших выступать за границу, за 2019 год.
Стало известно, какое место занимает Россия в рейтинге по экспорту футболистов
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Рейтинг опубликован на сайте CIES.

Лидером является Бразилия — родной чемпионат покинули 1600 игроков, из которых 74,6% выступают в лигах высших дивизионов. Второе место занимает Франция (1027 футболистов, 74%), а тройку замыкает Аргентина (972 представителя, 75,5%). 

Россия находится на 19-й позиции — в минувшем сезоне 230 российских футболистов выступали в иностранных чемпионатах, из них 87,4% играли в высших дивизионах.

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