Рассказов объяснил, почему сорвался его переход в «Аугсбург»

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Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов признался, что к нему проявлял интерес немецкий «Аугсбург».
Рассказов объяснил, почему сорвался его переход в «Аугсбург»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мой агент летал в Германию, общался. Он летал, когда я много матчей сидел на скамейке. Вплоть до последнего времени обсуждали аренду, разговоров о покупке не было. Лихштайнером были недовольны, но надо было с ним расторгнуть контракт. Они не успели. Затем Томас Цорн сказал, что меня не отпустили бы в любом случае, клуб рассчитывает на меня и верит», — заявил Рассказов в Instagram «Дневник фаната».

22-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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