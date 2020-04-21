Кержаков: я боялся переходить в ПСЖ

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Экс-футболист сборной России Александр Кержаков вспомнил, как отказал французскому ПСЖ.
Кержаков: я боялся переходить в ПСЖ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В 2008 году, когда я ещё был в «Севилье», но понимал, что нужно уходить, потому что для тренера я был третьим форвардом. Тогда мне пришло предложение от ПСЖ. Сейчас командой владеют арабские шейхи, клуб богатый. А тогда команда находилась на предпоследнем месте, и я боялся туда переходить», — рассказал Кержаков в прямом эфире Instagram с актёром Константином Хабенским.

Фонд Qatar Sports Investments приобрёл контрольный пакет акций ПСЖ в 2011 году.

Ранее президент ПСЖ призвал футболистов пойти на сокращение зарплаты.

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