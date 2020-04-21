Президент ПСЖ призвал футболистов пойти на сокращение зарплаты
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В интервью RMC Аль-Хелаифи заявил, что ожидает, что футболисты ПСЖ приложат усилия ради клуба.
«Наш фонд заработной платы имеет значительный объём. Клуб рискует понести колоссальные убытки по итогам сезона», — заявил катарский бизнесмен.
ПСЖ имеет наибольшую платёжную ведомость в Лиге 1 и одну из самых значительных в мире. Чемпионат Франции по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что ПСЖ может продлить контракт с Неймаром на улучшенных условиях.