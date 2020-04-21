Черчесов: Дзюба точно будет готов, если сборная России останется без вратаря и замен

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто из полевых футболистов мог бы занять место в воротах команды в случае, если голкипер получит травму или удаление, а замен в распоряжении наставника национальной команды не окажется.

«Могу сказать, что наш капитан Артём Дзюба после тренировок периодически надевает перчатки, становится в ворота и отражает удары партнёров. Потому он точно будет готов к подобной ситуации. Возможно, рассудительный Фёдор Кудряшов подойдёт для этой роли. Но, опять же, с точки зрения данной ситуации очень важно, чтобы сам футболист чувствовал, что может это сделать в данную секунду», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

Ближайшие официальные матчи сборная России по футболу проведёт в 2021 году на чемпионате Европы.

Ранее Черчесов рассказал, что надо делать голкиперу, чтобы получить «Золотой мяч».