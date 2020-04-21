Нурмагомедов: команда является очень большой причиной моего успеха

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что сумел достичь успеха благодаря людям, которые находятся в его углу во время поединков.

В своём Instagram россиянин опубликовал видео с поединка против Эла Яквинты в апреле 2018 года, по итогам которого он завоевал чемпионский титул в UFC.

«Почему я спрашивал, какой это раунд? Я не мог поверить, что всего лишь через один раунд на мне окажется пояс UFC. Тяжело описать эти эмоции, но эти люди, которые находятся рядом и дают советы во время перерыва, являются очень большими причинами моего успеха», — подписал пост боец, отметив своего тренера Хавьера Мендеса, двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова и ещё одного бойца UFC Ислама Махачева, который также входит в его команду.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова и Джастина Гэтжи не будет препятствовать бою между клиентами.