Нурмагомедов: команда является очень большой причиной моего успеха

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что сумел достичь успеха благодаря людям, которые находятся в его углу во время поединков.
Нурмагомедов: команда является очень большой причиной моего успеха
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В своём Instagram россиянин опубликовал видео с поединка против Эла Яквинты в апреле 2018 года, по итогам которого он завоевал чемпионский титул в UFC.

«Почему я спрашивал, какой это раунд? Я не мог поверить, что всего лишь через один раунд на мне окажется пояс UFC. Тяжело описать эти эмоции, но эти люди, которые находятся рядом и дают советы во время перерыва, являются очень большими причинами моего успеха», — подписал пост боец, отметив своего тренера Хавьера Мендеса, двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова и ещё одного бойца UFC Ислама Махачева, который также входит в его команду.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова и Джастина Гэтжи не будет препятствовать бою между клиентами.

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