Менеджер Нурмагомедова и Гэтжи не будет препятствовать бою между клиентами

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Али Абдельазиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и третьего номера рейтинга Джастина Гэтжи, заявил, что не будет мешать организации поединка между своими клиентами.
Менеджер Нурмагомедова и Гэтжи не будет препятствовать бою между клиентами
  • РИА Новости

«Если Гэтжи станет временным чемпионом, он сможет подраться с Хабибом за чемпионский титул. Эти парни живут ради поясов, кто я такой, чтобы мешать им? Я так бизнес не веду. Не думаю, что это справедливо, если менеджер или промоутер мешает своему клиенту воплотить мечты в реальность и выиграть титул. Если Джастин победит Фергюсона, он встретится с Хабибом», — цитирует Абдельазиза ММА News.

Ранее чемпионка UFC Нуньес отказалась выступать на турнире 9 мая.

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