Менеджер Нурмагомедова и Гэтжи не будет препятствовать бою между клиентами
- РИА Новости
«Если Гэтжи станет временным чемпионом, он сможет подраться с Хабибом за чемпионский титул. Эти парни живут ради поясов, кто я такой, чтобы мешать им? Я так бизнес не веду. Не думаю, что это справедливо, если менеджер или промоутер мешает своему клиенту воплотить мечты в реальность и выиграть титул. Если Джастин победит Фергюсона, он встретится с Хабибом», — цитирует Абдельазиза ММА News.
Ранее чемпионка UFC Нуньес отказалась выступать на турнире 9 мая.