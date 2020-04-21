Моуринью допустил, что может возглавить сборную Португалии

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Главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что не исключает возможности работы в сборной Португалии в обозримом будущем.
Моуринью допустил, что может возглавить сборную Португалии
  • Reuters

«Я покинул Португалию в 2004 году и до сих пор не возвращался. Есть люди, которые ждут, когда я вернусь, чтобы тренировать сборную. Я не могу ответить ни да, ни нет. Мне 57 лет, для тренера я ещё молод. Может быть, люди думают, что я устал, потому что был на вершине много лет, но это не так. Я устал быть дома из-за коронавируса», — цитирует Моуринью Fox Sports.

Португальский специалист на протяжении карьеры ни разу не работал с национальными командами. В разное время он возглавлял португальские «Бенфику», «Униан», «Порту», итальянский «Интер», испанский «Реал» и английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Моуринью получил выговор от руководства «Тоттенхэма» за тренировку в парке.

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