СМИ: Моуринью получил выговор от руководства «Тоттенхэма» за тренировку в парке
- Reuters
Об этом сообщает The Telegraph. Португальский специалист провёл тренировку со своими подопечными в одном из лондонских парков, при этом футболисты не всегда соблюдали положенную дистанцию друг между другом.
«Мы напомнили всем нашим игрокам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий», — цитирует издание представителя «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что Моуринью провёл тренировку в парке с футболистами «Тоттенхэма».