СМИ: Моуринью получил выговор от руководства «Тоттенхэма» за тренировку в парке

Руководство лондонского «Тоттенхэма» без энтузиазма восприняло идею главного тренера команды Жозе Моуринью о проведении тренировки во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает The Telegraph. Португальский специалист провёл тренировку со своими подопечными в одном из лондонских парков, при этом футболисты не всегда соблюдали положенную дистанцию друг между другом.

«Мы напомнили всем нашим игрокам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий», — цитирует издание представителя «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что Моуринью провёл тренировку в парке с футболистами «Тоттенхэма».