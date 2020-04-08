Источник: Моуринью провёл тренировку в парке с футболистами «Тоттенхэма»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и ряд футболистов команды провели тренировку в одном из лондонских парков, несмотря на карантин из-за коронавируса.
Источник: Моуринью провёл тренировку в парке с футболистами «Тоттенхэма»
  • Reuters

Об этом сообщает Sky SportsОдним из футболистов является полузащитник Тангай Н'Домбеле. В этом же парке были замечены ещё два игрока «Тоттенхэма» —  Райан Сесеньон и Давинсон Санчес. Они занимались отдельно от группы Моуринью.

В Англии разрешено людям один раз в день выходить на прогулку или заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе, но при этом необходимо соблюдать дистанцию в два метра от друг друга. Футболисты «Тоттенхэма» несколько раз проигнорировали эту рекомендацию.

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