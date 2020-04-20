Блаттер считает, что ФИФА стоит отказаться от идеи увеличения числа участников ЧМ

Бывший президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Йозеф Блаттер высказал мнение, что организации стоит отказаться от идеи увеличения числа участников чемпионата мира по футболу.

«Я уверен, что пандемия станет причиной привлечения внимания к идее нынешнего президента Джанни Инфантино о расширении чемпионата мира до 48 команд. Сейчас в нём играют 32 сборные. Но я думаю, что мы должны немного вернуться назад, где главными были национальные чемпионаты, затем конфедерации, а лишь потом ЧМ. Мне кажется, не следует увеличивать число команд на мундиале — это непросто», — приводят слова Блаттера «Известия».

ФИФА рассматривала возможность увеличения числа команд-участниц с 32 до 48 уже на чемпионате мира 2022 года в Катаре, однако позднее отказалась от этой идеи из-за организационных сложностей.

Ранее вице-президент ФИФА высказал мнение, что международные матчи смогут пройти не ранее 2021 года.