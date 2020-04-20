Блаттер считает, что ФИФА стоит отказаться от идеи увеличения числа участников ЧМ
- Reuters
«Я уверен, что пандемия станет причиной привлечения внимания к идее нынешнего президента Джанни Инфантино о расширении чемпионата мира до 48 команд. Сейчас в нём играют 32 сборные. Но я думаю, что мы должны немного вернуться назад, где главными были национальные чемпионаты, затем конфедерации, а лишь потом ЧМ. Мне кажется, не следует увеличивать число команд на мундиале — это непросто», — приводят слова Блаттера «Известия».
ФИФА рассматривала возможность увеличения числа команд-участниц с 32 до 48 уже на чемпионате мира 2022 года в Катаре, однако позднее отказалась от этой идеи из-за организационных сложностей.
Ранее вице-президент ФИФА высказал мнение, что международные матчи смогут пройти не ранее 2021 года.