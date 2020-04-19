СМИ: Футболисты «Челси» согласились на понижение зарплаты на 10%

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Игроки лондонского футбольного клуба «Челси» согласились на снижение заработной платы на 10% из-за пандемии коронавируса вплоть до сентября 2020 года.
СМИ: Футболисты «Челси» согласились на понижение зарплаты на 10%
  • Reuters

Как сообщает Daily Mirror, футболисты «Челси» согласились пойти на понижение зарплаты на 10% сроком до сентября. Отмечается, что важную роль в ходе переговоров с игроками сыграл капитан синих Сесар Аспиликуэта. 

По информации издания, подобные меры помогут лондонскому клубу сэкономить около £10 млн.

При этом главный тренер Фрэнк Лэмпард принял решение отказаться от 25% заработной платы.

Ранее римский футбольный клуб «Рома» объявил, что игроки и тренеры команды приняли решение отказаться от зарплаты за четыре месяца.

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