Боксёр Усик рассказал, когда последний раз плакал

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Украинский боксёр Александр Усик признался, что последний раз плакал на службе в церкви.
Боксёр Усик рассказал, когда последний раз плакал
  • Reuters

«Последний раз плакал на службе. Я увидел, как причастился один из священнослужителей. Я видел, как он верно это делал и как он этого ждал. Я зарыдал от радости, потому что мог сделать то же самое», — сказал Усик в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе. Всего на профессиональном ринге на его счету 17 побед и ноль поражений.

Ранее Усик высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

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