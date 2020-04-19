Колосков поддерживает позицию РПЛ по вопросу истекающих контрактов игроков

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал позицию Российской премьер-лиги (РПЛ) по вопросу с истекающими контрактами игроков.

«Здесь всё сделано верно. ФИФА выпускает рекомендации, а национальные федерации вправе сами принимать решения, которые будут распространяться на их субъекты. Безусловно, кто-то воспользуется ситуацией и решит уйти, а кто-то решит остаться. Но это нормальное положение вещей, не вижу в этом проблем», — заявил Колосков RT.

Ранее он высказал мнение, что лучше проводить матчи при пустых трибунах, чем совсем не делать этого.