Колосков поддерживает позицию РПЛ по вопросу истекающих контрактов игроков

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал позицию Российской премьер-лиги (РПЛ) по вопросу с истекающими контрактами игроков.
Колосков поддерживает позицию РПЛ по вопросу истекающих контрактов игроков
  • РИА Новости

«Здесь всё сделано верно. ФИФА выпускает рекомендации, а национальные федерации вправе сами принимать решения, которые будут распространяться на их субъекты. Безусловно, кто-то воспользуется ситуацией и решит уйти, а кто-то решит остаться. Но это нормальное положение вещей, не вижу в этом проблем», — заявил Колосков RT.

Ранее он высказал мнение, что лучше проводить матчи при пустых трибунах, чем совсем не делать этого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить