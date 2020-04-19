Колосков: лучше проводить матчи при пустых трибунах, чем совсем не делать этого

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о том, что Российская премьер-лига (РПЛ) не исключила возможность доигровки чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса, при пустых трибунах.

«Конечно, играть без зрителей — плохая идея. Но если других вариантов нет, то лучше проводить матчи при пустых трибунах, чем совсем не делать этого. Встречи будут показывать по телевизору, следовательно, болельщики всё равно будут следить за ними, реагировать. В любом случае это будет зрелище, сопереживание», — заявил Колосков RT.

Ранее он высказал мнение, что футболистам уже нужно начать тренировки перед возобновлением РПЛ.