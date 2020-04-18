«Балтика» продолжит выступления в ФНЛ

Генеральный директор «Балтики» из ФНЛ Тажутдин Качукаев рассказал о положении дел в клубе.

По его словам, калининградцы точно завершат текущий сезон, несмотря на трудности из-за пандемии коронавируса.

«Никаких опасений по этому поводу у нас нет. У нас есть свои цели на предстоящий год. Да, перед следующей кампанией встретимся с руководством области. Предполагаем, что может быть обсуждение бюджетов, но пока об этом не говорили. Опасности, что «Балтика» прекратит существование, нет», — приводит слова Качукаева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин опроверг слухи о договорённости с «Локомотивом».