«Балтика» продолжит выступления в ФНЛ

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Генеральный директор «Балтики» из ФНЛ Тажутдин Качукаев рассказал о положении дел в клубе.
«Балтика» продолжит выступления в ФНЛ
  • РИА Новости

По его словам, калининградцы точно завершат текущий сезон, несмотря на трудности из-за пандемии коронавируса.

«Никаких опасений по этому поводу у нас нет. У нас есть свои цели на предстоящий год. Да, перед следующей кампанией встретимся с руководством области. Предполагаем, что может быть обсуждение бюджетов, но пока об этом не говорили. Опасности, что «Балтика» прекратит существование, нет», — приводит слова Качукаева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин опроверг слухи о договорённости с «Локомотивом».

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