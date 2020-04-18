Экс-тренер сборной России поддержал идею проведения матчей РПЛ без зрителей
- РИА Новости
«Вижу выход в том, чтобы проводить матчи чемпионата России по футболу без зрителей. Да, клубы от этого потеряют, потеряет болельщик, но зато мы сможем видеть матчи по телевидению», — цитирует Игнатьева РИА Новости.
Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что скучает по футболу во время пандемии.