Экс-тренер сборной России поддержал идею проведения матчей РПЛ без зрителей

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поддержал идею проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

«Вижу выход в том, чтобы проводить матчи чемпионата России по футболу без зрителей. Да, клубы от этого потеряют, потеряет болельщик, но зато мы сможем видеть матчи по телевидению», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что скучает по футболу во время пандемии.