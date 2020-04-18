Экс-тренер сборной России поддержал идею проведения матчей РПЛ без зрителей

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поддержал идею проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей в связи с пандемией коронавируса.
Экс-тренер сборной России поддержал идею проведения матчей РПЛ без зрителей
  • РИА Новости

«Вижу выход в том, чтобы проводить матчи чемпионата России по футболу без зрителей. Да, клубы от этого потеряют, потеряет болельщик, но зато мы сможем видеть матчи по телевидению», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. 

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что скучает по футболу во время пандемии.

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