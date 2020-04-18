Александр Емельяненко заявил, что не знает, когда состоится бой с Исмаиловым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вопрос о дате поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Отвечаю на постоянно задаваемые одни и те же вопросы. У меня всё отлично, когда бой, не знаю, нахожусь, как и вы все, в самоизоляции», — сказал Емельяненко на видео в Instagram.

Он также призвал своих подписчиков не добавляться к нему в друзья в социальных сетях.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был предварительно перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Емельяненко рассказал, как поддерживает форму в условиях самоизоляции.