Александр Емельяненко: организм жаждет быстрее выйти на ринг и побить кого-нибудь

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как поддерживает форму в условиях самоизоляции.

«Продолжаю работать так же. Понимаю, что перенос моего боя и ряда других поединков — вынужденная мера. Но я продолжаю поддерживать себя в форме, нахожусь на пике: и боксирую, и борюсь, и ОФП набрал. У меня организм жаждет быстрее выйти на ринг и побить кого-нибудь», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

Он отметил, что ему очень повезло с условиями, в которых он находится на самоизоляции.

«Я тренируюсь у своего друга в резиденции, я отграничен от внешнего мира, но тренировочный процесс остался таким же. Провожу по две тренировки в день — ОФП, спарринги, борьба, всё продолжаю делать. С другом спаррингуем и боремся, он и боксирует хорошо, и физически развит», — добавил боец.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что подписчица в социальных сетях вызвала на бой Александра Емельяненко.