СМИ: Зарипов хочет зарабатывать в «Ак Барсе» 100 млн рублей в год

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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» предложил новый контракт капитану команды Данису Зарипову с окладом 40 млн в год.
СМИ: Зарипов хочет зарабатывать в «Ак Барсе» 100 млн рублей в год
  • © официальный сайт "АК Барс"

Как сообщает «Бизнес Online», казанцы предлагают 39-летнему игроку соглашение на один год.

При этом Зарипов хочет получать 100 млн рублей в год. То есть, он намерен сохранить свой оклад по нынешнему контракту, который истекает 30 апреля.

В «Ак Барсе» же рассматривают сокращение зарплаты Зарипова, так как считают, что он не сможет регулярно играть во всех матчах.

Кроме того, клуб из столицы Татарстана в целом намерен сократить расходы и оклады высокооплачиваемых игроков до 30-40% в связи с введением жесткого потолка зарплат в следующему сезоне.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» продлил контракт с чемпионом мира Виктором Тихоновым.

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