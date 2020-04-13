«Ак Барс» продлил контракт с чемпионом мира Тихоновым

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о продлении контракта с чемпионом мира 2014 года в составе сборной России Виктором Тихоновым.

Об этом сообщается на официальном сайте «Ак Барса». Новое соглашение с игроком подписано на один год.

Тихонов перешёл в «Ак Барс» в 2019 году из петербургского СКА.

Ранее сообщалось, что экс-хоккеист «Ак Барса» и СКА Тони Мортенссон завершил карьеру.