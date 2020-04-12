Экс-хоккеист «Ак Барса» и СКА Мортенссон завершил карьеру

Шведский нападающий Тони Мортенссон, который известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, принял решение завершить карьеру в возрасте 39 лет.

Об этом сообщает Hockey Sverige.

В последние годы он защищал цвета «Альмтуны» из Второй лиги Швеции.

Мортенссон выступал за «Ак Барс» в сезоне-2008/09, а за СКА форвард играл с 2010 по 2015 год. Причём в составе обеих команд он по разу выиграл Кубок Гагарина.

Кроме того, игрок в 2006 году стал чемпионом мира в составе сборной Швеции.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Виталий Дунайцев объявил о завершении карьеры.