Экс-хоккеист «Ак Барса» и СКА Мортенссон завершил карьеру
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- РИА Новости
Об этом сообщает Hockey Sverige.
В последние годы он защищал цвета «Альмтуны» из Второй лиги Швеции.
Мортенссон выступал за «Ак Барс» в сезоне-2008/09, а за СКА форвард играл с 2010 по 2015 год. Причём в составе обеих команд он по разу выиграл Кубок Гагарина.
Кроме того, игрок в 2006 году стал чемпионом мира в составе сборной Швеции.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Виталий Дунайцев объявил о завершении карьеры.