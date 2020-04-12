Чемпион мира по боксу Дунайцев объявил о завершении карьеры

Российский боксёр Виталий Дунайцев заявил, что принял решение о завершении спортивной карьеры.

«Я завершил карьеру. В последний раз я выступал в Санкт-Петербурге в 2018 году, после этого какое-то время профессионально тренировался. Но тут и травмы, и подостыл к спорту, в итоге сменил сферу деятельности. Сейчас не планирую возвращаться, тренируюсь для себя», — цитирует Дунайцева РИА Новости.

Он также заявил, что не перешёл в профессиональный бокс, так как у него не было желания никуда переезжать из России.

Дунайцев является чемпионом мира и Европы 2015 года, а также бронзовым призёром ОИ-2016.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова призналась, что несколько раз задумывалась о завершении карьеры.