Ефимова призналась, что несколько раз задумывалась о завершении карьеры

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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что в прошлом не раз задумывалась о завершении спортивной карьеры.
Ефимова призналась, что несколько раз задумывалась о завершении карьеры
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«Были моменты, когда хотела уйти из спорта — первый раз в 16 лет, второй раз в 18. В 16 я думала над этим ещё до первой своей Олимпиады: всё надоело, тяжёлые тренировки, стычки с тренером. Но в тот момент помог папа: сказал, что нельзя сейчас бросать, должна потерпеть, а потом можно уходить уже. В 18 лет история повторилась, но я была чуть постарше и поумнее и, прежде чем бросать, подумала, что нужно новое что-то попробовать. И уехала в США. После этого я уже не думала о завершении карьеры», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

27-летняя Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, а также десятикратной чемпионкой Европы. Кроме того, в её активе два серебра и бронза Олимпийских игр.

Ранее она рассказала о попытках спортсменов с ней познакомиться.

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