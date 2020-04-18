Футболист «Спартака» Кутепов рассказал, как проводит время во время карантина

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как проводит время на самоизоляции в связи с коронавирусом.

«В субботу у нас была онлайн-тренировка. Провожу всё время с семьёй и никуда не выхожу, соблюдаю самоизоляцию», — сказал Кутепов в эфире «Матч ТВ».

По словам футболиста, у него дома также есть игровая приставка, но он включал её всего пару раз, так как всё время уходит на детей и тренировки.

«Недавно родился второй ребёнок, так что пытаюсь наверстать всё время, которое пропустил из-за футбола. В приставку играть даже не интересно», — добавил Кутепов.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

Ранее отец лыжника Александра Большунова рассказал, как сын тренируется на самоизоляции.