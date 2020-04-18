Боксёр Джошуа высказался о сравнениях себя с Уайлдером

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Британский боксёр, чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа прокомментировал сравнения с бывшим обладателем титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером.
Боксёр Джошуа высказался о сравнениях себя с Уайлдером
  • © James Warren/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«В моём длинном списке высказываний, которые нужно сделать, есть много вещей, которые могу сказать об Уайлдере. Но лежачего не бьют. Эта фраза в самом верху моего списка, и я придерживаюсь этого принципа. Я и Уайлдер определённо слеплены из разного теста», — цитирует Джошуа BoxingScene.

По его мнению, по сравнению с Уайлдером он в большей степени имеет право называть себя мужчиной. Он также отметил, что в отличие от Уайлдера он любит всё доказывать делами, а не словами и является настоящим послом спорта.

Ранее Джошуа вызвал Тайсона Фьюри на бой.

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