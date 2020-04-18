Тактаров объяснил, почему считает первым российским чемпионом UFC себя, а не Нурмагомедова

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров ответил на вопрос, кто является первым российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Я могу вам историю пересказать. Первый чемпион — Хойс Грейси. Потом он ещё раз выиграл. Третий чемпионат выиграл Стив Дженнум. Четвёртый чемпионат — Хойс Грейси задушил ногами Дэна Северна. Пятый чемпионат выиграл Северн. Вот было три чемпиона, а шестой чемпионат выиграл я. Где вы видите кого-то другого? Это 1995 год, это история — как её переписать, как её переделать? Если один ваххабит с Цумадинского района сказал иначе, то почему все дураки должны это повторять? Он и сам-то уже это не повторяет, а вы все повторяете, как обезьянки, за ним», — заявил Тактаров, намекая на действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году, победив Эла Яквинту на турнире UFC 223.

Ранее UFC опубликовал видео с разговорами Нурмагомедова во время поединков.